Фуркад: Российским биатлонистам нужно время и, вероятно, новое руководство

Французский биатлонистпрокомментировал неудовлетворительные результаты сборной России по биатлону в преддверии чемпионата мира.

Сборная России по биатлону установила новый антирекорд, проведя 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира

«Сегодня сборная России переживает сложные времена из-за того, что случилось в прошлом.

Здесь я говорю как о допинговом скандале и переживаниях, связанных с будущим российских спортсменов, так и о потере лидера, когда Антон Шипулин очень внезапно решил завершить карьеру.

Россиянам необходимо заново выстраивать свою команду, но это нужно делать в спокойной атмосфере, без стресса и спешки.

Я думаю, что россияне найдут своих чемпионов среди нового поколения спортсменов, у которых будет иной менталитет и которые смогут научиться на ошибках предшественников.

Такой процесс требует определённого времени, и я понимаю, что в данный момент российским болельщикам, а также спонсорам совсем непросто.

Но у России есть сильные спортсмены и особенно сильное наследие в стрелковой подготовке. Этим ребятам просто нужно время и стабильность в подготовке, а также, вероятно, новое руководство.

Старое руководство и вся система легко работала с допингом, но сейчас россияне чисты и опять борются честно, поэтому система должна быть также обновлена.

Я верю, что россияне вернутся в лидеры уже очень скоро, но всё-таки это процесс, который требует некоторого запаса терпения», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ». 0