Бойкова и Козловский выиграли короткую программу ЧЕ-2020 с мировым рекордом

За свой прокат Чемпионы России-2020 получили 82,34 балла, продемонстрировав лучший результат в сезоне в короткой программе.
Вслед за ними расположились также российские пары: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, которые получили от судей 74,92 и 73,50 баллов соответственно.
Календарь, результаты и медали ЧЕ по фигурному катанию
Спортивные пары представят свои произвольные программы 24 января.
Фигурное катание. Чемпионат Европы
Пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 82,34
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 74,92
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 73,50
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 70,48
5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 70,43
6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 67,90 0