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    • Бойкова и Козловский выиграли короткую программу ЧЕ-2020 с мировым рекордом
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    Бойкова и Козловский выиграли короткую программу ЧЕ-2020 с мировым рекордом

    Прочие Чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧЕ по фигурному катанию
    Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

    За свой прокат Чемпионы России-2020 получили 82,34 балла, продемонстрировав лучший результат в сезоне в короткой программе.

    Вслед за ними расположились также российские пары: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, которые получили от судей 74,92 и 73,50 баллов соответственно.

    Календарь, результаты и медали ЧЕ по фигурному катанию

    Спортивные пары представят свои произвольные программы 24 января.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы
    Пары. Короткая программа

    1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 82,34
    2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 74,92
    3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 73,50
    4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 70,48
    5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 70,43
    6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 67,90 0

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