Бойкова и Козловский выиграли короткую программу ЧЕ-2020 с мировым рекордом

Россияневыиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

За свой прокат Чемпионы России-2020 получили 82,34 балла, продемонстрировав лучший результат в сезоне в короткой программе.

Вслед за ними расположились также российские пары: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, которые получили от судей 74,92 и 73,50 баллов соответственно.

Календарь, результаты и медали ЧЕ по фигурному катанию

Спортивные пары представят свои произвольные программы 24 января.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 82,34

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 74,92

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 73,50

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 70,48

5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 70,43

6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 67,90 0