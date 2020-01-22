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    Алиев: Аксель был сделан с помаркой, я этим прыжком недоволен

    Прочие Чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧЕ по фигурному катанию
    Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое второе место в короткой программе на чемпионате Европы.

    Дмитрий Алиев
    Дмитрий Алиев

    Первое место досталось чеху Михалу Бржезина, который опередил Алиева на 1,32 балла.

    «Настроение хорошее, спокоен был как никогда. Это зарядило на прокат, я получил удовольствие. Аксель был сделан с помаркой, я этим прыжком недоволен. На каскаде лутц — тулуп не думаю, что был недокрут.

    Главный мой соперник — это Дмитрий Алиев. О небольшом отставании не думаю, надо "отжеребиться", понять, каким буду выступать в произвольной программе, и настроиться на завтрашний день.

    В Москве был праздник, фейерверк, классная большая арена. Здесь все иначе, но арена чувствуется как домашняя, зрителей немного, отсюда приходит спокойствие.

    Все равно, где проводить чемпионат Европы, даже на озере все будут выступать и бороться за золото.

    Чувствую здесь себя и спокойно, и хорошо. Поменял после прошлого сезона мировоззрение и голову в нужном направлении. Голова приподнялась, я увидел звезду, к которой надо идти», — цитирует Алиева «Р-Спорт».

    Произвольная программа мужчин запланирована на 23 января. Начало в 20:30 по московскому времени. 0

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