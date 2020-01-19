Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне

Ирландский боецпобедил нокаутом американцав бою на турнире UFC 246.

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Поединок был остановлен на 40-й секунде первого раунда. К тому моменту Конор уже повалил соперника на канвас и добивал его серией ударов, после чего вмешался рефери.

Это был первой бой Макгрегора в UFC после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

Для 31-летнего ирландца эта победа стала 22-й при четырех поражениях в смешанных единоборствах. 36-летний Серроне проиграл 14-й бой при 36 победах.

Также в рамках этого турнира россиянин Алексей Олейник одержал победу над американцем Морисом Грином.

Во втором раунде Олейник успешно провел болевой прием, благодаря которому и победил.

Для 42-летнего Олейника, занимающего 12-ю строчку рейтинга UFC среди тяжеловесов, эта победа стала 58-й при 13 поражениях и одной ничьей. 0