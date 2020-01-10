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    Экипаж Николаева не смог завершить шестой этап ралли «Дакар»

    Прочие Автоспорт
    Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба команды.

    Экипаж Николаева не смог завершить шестой этап ралли «Дакар»
    Экипаж Николаева не смог завершить шестой этап ралли «Дакар»

    Накануне во время пятого этапа машина Николаева остановилась из-за поломки двигателя. Спустя несколько часов экипаж смог завершить этап. В пятницу, 10 января, Николаев вышел на шестой этап марафона, но на 33-м километре спецучастка вновь произошел отказ двигателя.

    Если грузовик получится отремонтировать, то Николаев сможет продолжить участие в ралли, но его результаты не будут идти в общий зачет.

    Николаев в 14 раз принимает участие в марафоне, он является четырехкратным победителем «Дакара» в качестве пилота (2013, 2017-2019), еще раз он выиграл ралли в качестве механика (2010).

    Ралли-марафон «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участники гонки преодолеют 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Ралли-марафон «Дакар» завершится 17 января. 0

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