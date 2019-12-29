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    Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на турнире Bellator

    Прочие Единоборства
    В Сайтаме завершился турнир Bellator 237, главным событием которого стала встреча россиянина Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона.

    Федор Емельяненко
    Федор Емельяненко

    Поединок закончился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

    «С сожалением хочу сказать, что это мой последний бой в Японии, месте, где началась моя карьера. Рад, что смог дать вам своим выступлением небольшой подарок. Спасибо всем за поддержку», — сказал россиянин после боя.

    На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед при шести поражениях в MMA, один его бой признан несостоявшимся. 41-летний Джексон выиграл 38 боев, проиграл 14 поединков.

    В рамках прощального турне Емельяненко планирует провести еще два боя — в Европе и Москве. 0

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