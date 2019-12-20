Миронова стала четвертой в спринте на этапе КМ в Анси

Норвежская биатлонисткавыиграла спринтерскую гонку на 7,5 кг на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция). Экхофф, единственная из призёров, допустила промах и зашла на штрафной круг.

Серебро выиграла француженка Жюстин Брезаз, а бронза досталась Маркете Давидовой из Чехии.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, чисто отработавшая на рубежах и ставшая 4-й в протоколе.

Гонка преследования пройдет в Анси 21 декабря.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция. Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норверия) — 20.27,0 (1 штрафной круг)

2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0).

3. Маркета Давидова (Чехия) — +20,5 (0).

4. Светлана Миронова (Россия) — +22,5 (0)…

18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.14,8 (1)…

28. Лариса Куклина (Россия) — +1.31,6 (1)…

63. Кристина Резцова (Россия) — +2.19,7 (2)…

73. Тамара Воронина (Россия) — +2,36,2 (1). 0