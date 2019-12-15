Йохауг победила в индивидуальной гонке в Давосе

Норвежская лыжницазавоевала золото в индивидуальной гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Йохауг показала результат 25 минут 2,7 секунд.

Второй стала ее соотечественница Хейди Венг, бронза у американки Джессики Диггинс.

Лучшая из россиянок Екатерина Смирнова заняла 15-е место.

Давос (Швейцария). Кубок мира

Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.02,7

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 30,6

3. Джессика Диггинс (США) — 36,4

4. Тереза Штадлобер (Австрия) — 48,9

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 53,6

6. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.01,0

15. Екатерина Смирнова (Россия) — 1.37,6

17. Наталья Непряева (Россия) — 1.44,7

20. Нина Дуботолкина (Россия) — 1.51,6

22. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.58,0

26. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.05,0

40. Ольга Царева (Россия) — 2.23,0

60. Лидия Дуркина (Россия) — 3.06,2 0