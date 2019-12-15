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    Йохауг победила в индивидуальной гонке в Давосе

    Прочие Лыжи
    Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золото в индивидуальной гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

    Тереза Йохауг
    Тереза Йохауг

    Йохауг показала результат 25 минут 2,7 секунд.

    Второй стала ее соотечественница Хейди Венг, бронза у американки Джессики Диггинс.

    Лучшая из россиянок Екатерина Смирнова заняла 15-е место.

    Давос (Швейцария). Кубок мира
    Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С)

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.02,7
    2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 30,6
    3. Джессика Диггинс (США) — 36,4
    4. Тереза Штадлобер (Австрия) — 48,9
    5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 53,6
    6. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.01,0
    15. Екатерина Смирнова (Россия) — 1.37,6
    17. Наталья Непряева (Россия) — 1.44,7
    20. Нина Дуботолкина (Россия) — 1.51,6
    22. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.58,0
    26. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.05,0
    40. Ольга Царева (Россия) — 2.23,0
    60. Лидия Дуркина (Россия) — 3.06,2 0

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