Йохауг победила в индивидуальной гонке в Давосе

Йохауг показала результат 25 минут 2,7 секунд.
Второй стала ее соотечественница Хейди Венг, бронза у американки Джессики Диггинс.
Лучшая из россиянок Екатерина Смирнова заняла 15-е место.
Давос (Швейцария). Кубок мира
Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.02,7
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 30,6
3. Джессика Диггинс (США) — 36,4
4. Тереза Штадлобер (Австрия) — 48,9
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 53,6
6. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.01,0
15. Екатерина Смирнова (Россия) — 1.37,6
17. Наталья Непряева (Россия) — 1.44,7
20. Нина Дуботолкина (Россия) — 1.51,6
22. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.58,0
26. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.05,0
40. Ольга Царева (Россия) — 2.23,0
60. Лидия Дуркина (Россия) — 3.06,2 0