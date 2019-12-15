Иванова победила в спринте на этапе КМ в Канаде по санному спорту

Россиянказавоевала золото в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада).

Иванова показала результат 27,839 секунды, второй стала американка Эмили Суини (отставание — 0,044 секунды), бронза у немки Шейенн Розенталь (+0,065). Другая представительница России Виктория Демченко (+0,068) заняла четвертое место, Екатерина Катникова (+0,113) — девятое.

У мужчин победителем спринта стал австриец Райнхард Эггер. Россиянин Роман Репилов занял второе место, третьим стал австриец Йонас Мюллер.

Российская двойка Всеволод Кашкин/Константин Коршунов заняла в спринте третье место, проиграв 0,004 секунды немцам Тони Эггерту и Саше Бенеккену (27,759). 0