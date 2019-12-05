Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Куклина — на 5-й позиции

Французская биатлонисткастала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Второй стала украинка Юлия Джима, единственная избежавшая промахов на дистанции. Замкнула тройку ещё одна француженка Жулия Симон.

Лучшей из представительниц России стала Лариса Куклина, которая с двумя промахами показала пятое время.

В субботу, 7 декабря в Эстерсунде состоится мужская эстафета, а завершится этап 8 декабря женской эстафетной гонкой.

Биатлон. Кубок мира

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Жюстин Бреза (Франция) — 42.35,1 (2 шт. минуты)

2. Юлия Джима (Украина) — отставание 11,1 (0)

3. Жюли Симон (Франция) — 17,7 (2)

4. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 25,2 (1)

5. Лариса Куклина (Россия) — 38,8 (2)

6. Лена Хекки (Швейцария) — 1.05,7 (3)

14. Тамара Воронина (Россия) — 2.14,2 (2)

16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.27,8 (3)

44. Светлана Миронова (Россия) — 4.40,5 (6)

62. Кристина Резцова (Россия) — 5.58,0 (5)

65. Виктория Сливко (Россия) — 6.26,6 (4) 0