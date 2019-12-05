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    Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Куклина — на 5-й позиции

    Прочие Биатлон
    Французская биатлонистка Жюстин Бреза стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

    Лариса Куклина
    Лариса Куклина

    Второй стала украинка Юлия Джима, единственная избежавшая промахов на дистанции. Замкнула тройку ещё одна француженка Жулия Симон.

    Лучшей из представительниц России стала Лариса Куклина, которая с двумя промахами показала пятое время.

    В субботу, 7 декабря в Эстерсунде состоится мужская эстафета, а завершится этап 8 декабря женской эстафетной гонкой.

    Биатлон. Кубок мира
    Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

    1. Жюстин Бреза (Франция) — 42.35,1 (2 шт. минуты)
    2. Юлия Джима (Украина) — отставание 11,1 (0)
    3. Жюли Симон (Франция) — 17,7 (2)
    4. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 25,2 (1)
    5. Лариса Куклина (Россия) — 38,8 (2)
    6. Лена Хекки (Швейцария) — 1.05,7 (3)
    14. Тамара Воронина (Россия) — 2.14,2 (2)
    16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.27,8 (3)
    44. Светлана Миронова (Россия) — 4.40,5 (6)
    62. Кристина Резцова (Россия) — 5.58,0 (5)
    65. Виктория Сливко (Россия) — 6.26,6 (4) 0

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