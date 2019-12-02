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    Российские гандболистки победили сборную Аргентины на ЧМ

    Прочие Гандбол
    Женская сборная России по гандболу победила команду Аргентины со счетом 35:22 в матче второго тура предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.

    Российские гандболистки победили сборную Аргентины на ЧМ
    Российские гандболистки победили сборную Аргентины на ЧМ

    В группе D также выступают Швеция, Китай и сборная ДР Конго. Напомним, на старте турнира россиянки обыграли гандболисток из Китая — 26:11.

    В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

    Чемпионат мира завершится 15 декабря. 0

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