Женская сборнаяпо гандболу победила командусо счетом 35:22 в матче второго тура предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.

Российские гандболистки победили сборную Аргентины на ЧМ twitter.com/rushandball LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В группе D также выступают Швеция, Китай и сборная ДР Конго. Напомним, на старте турнира россиянки обыграли гандболисток из Китая — 26:11.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

Чемпионат мира завершится 15 декабря. 0