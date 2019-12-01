Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый

На автодроме в «Яс Марина» завершилась гонка заключительного этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Второе место занял представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третье — Шарль Леклер из «Феррари», которому, впрочем, грозит дисквалификация из-за того, что на болиде монегаска обнаружена серьезная разница между данными о количестве топлива, заявленном командой, и его реальным количеством.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым.

Хэмилтон уверенно выиграл личный зачет (413 очков), опередив Боттаса (326) и Ферстаппена (278).

Кубок конструкторов достался «Мерседесу» (739 очков). В тройку также попали «Феррари» (504) и «Ред Булл» (417).

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Валттери Боттас («Мерседес»)

5. Себастьян Феттель («Феррари»)

6. Александер Албон («Ред Булл»)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг

11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

17. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг

18. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга

19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал. 0