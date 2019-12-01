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    Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме в «Яс Марина» завершилась гонка заключительного этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Второе место занял представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третье — Шарль Леклер из «Феррари», которому, впрочем, грозит дисквалификация из-за того, что на болиде монегаска обнаружена серьезная разница между данными о количестве топлива, заявленном командой, и его реальным количеством.

    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым.

    Хэмилтон уверенно выиграл личный зачет (413 очков), опередив Боттаса (326) и Ферстаппена (278).

    Кубок конструкторов достался «Мерседесу» (739 очков). В тройку также попали «Феррари» (504) и «Ред Булл» (417).

    Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 кругов
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    3. Шарль Леклер («Феррари»)
    4. Валттери Боттас («Мерседес»)
    5. Себастьян Феттель («Феррари»)
    6. Александер Албон («Ред Булл»)
    7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
    8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
    9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
    10. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг
    11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
    12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
    13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
    14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
    16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
    17. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг
    18. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга
    19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
    20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал. 0

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