Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый

Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Второе место занял представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третье — Шарль Леклер из «Феррари», которому, впрочем, грозит дисквалификация из-за того, что на болиде монегаска обнаружена серьезная разница между данными о количестве топлива, заявленном командой, и его реальным количеством.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым.
Хэмилтон уверенно выиграл личный зачет (413 очков), опередив Боттаса (326) и Ферстаппена (278).
Кубок конструкторов достался «Мерседесу» (739 очков). В тройку также попали «Феррари» (504) и «Ред Булл» (417).
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»)
5. Себастьян Феттель («Феррари»)
6. Александер Албон («Ред Булл»)
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг
11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг
18. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга
19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал. 0