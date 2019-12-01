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    Елисеев рассказал о смене техники стрельбы лежа

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал третье место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

    Матвей Елисеев и братья Бе
    Матвей Елисеев и братья Бе

    «Только после второй стрельбы я понял, что могу быть сегодня среди лидеров. Это был особенный момент. Конечно, это кайф и большая ответственность. Я отдал всего себя, но эта семья Бё была быстрее.

    Чувствовал, что я однозначно сильнее в этом году. Мы проделали большую работу над стрельбой вместе с Альбиной Ахатовой и Максимом Максимовым. Думаю, что вы их помните.

  • Елисеев — бронзовый призер спринта в Эстерсунде
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    • Альбина изменила мою технику стрельбы лежа. А со стойкой все было нормально», — приводит слова Елисеева официальный сайт СБР. 0

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