Елисеев рассказал о смене техники стрельбы лежа

Российский биатлонистпрокомментировал третье место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

«Только после второй стрельбы я понял, что могу быть сегодня среди лидеров. Это был особенный момент. Конечно, это кайф и большая ответственность. Я отдал всего себя, но эта семья Бё была быстрее.

Чувствовал, что я однозначно сильнее в этом году. Мы проделали большую работу над стрельбой вместе с Альбиной Ахатовой и Максимом Максимовым. Думаю, что вы их помните.

Альбина изменила мою технику стрельбы лежа. А со стойкой все было нормально», — приводит слова Елисеева официальный сайт СБР. 0