В сборной России пять биатлонистов с одним пропущенным допинг-тестом

«Была жесткая дискуссия: нарушать критерии отбора в сборную или нет. Решили следовать критериям.
Если Старых или кто-то еще проявит себя на кубке IBU, то мы возьмем их в первую сборную.
Мы принимали критерии на основании решения тренерского штаба, а теперь должны их отменить? Мы договорились уже, будем работать по старым решениям.
Вот у Глазыриной два флажка, в команде есть еще несколько человек, у кого есть флажки, мы не хотим инициировать таких же проблем.
Сколько человек с одним пропущенным допинг-тестом? Человек пять.
Каково состояние Логинова? У него нет проблем со здоровьем, только проблема с локтем, мы даем возможность ему его восстановить», — сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. 0