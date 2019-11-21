В сборной России пять биатлонистов с одним пропущенным допинг-тестом

Президент СБРрассказал о том, по каким принципам формируется сборная России по биатлону, а также о том, сколько спортсменов пропустили один допинг-тест.

«Была жесткая дискуссия: нарушать критерии отбора в сборную или нет. Решили следовать критериям.

Если Старых или кто-то еще проявит себя на кубке IBU, то мы возьмем их в первую сборную.

Мы принимали критерии на основании решения тренерского штаба, а теперь должны их отменить? Мы договорились уже, будем работать по старым решениям.

Вот у Глазыриной два флажка, в команде есть еще несколько человек, у кого есть флажки, мы не хотим инициировать таких же проблем.

Сколько человек с одним пропущенным допинг-тестом? Человек пять.

Каково состояние Логинова? У него нет проблем со здоровьем, только проблема с локтем, мы даем возможность ему его восстановить», — сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. 0