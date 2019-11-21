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    В сборной России пять биатлонистов с одним пропущенным допинг-тестом

    Прочие Биатлон Допинг Вокруг спорта
    Президент СБР Владимир Драчев рассказал о том, по каким принципам формируется сборная России по биатлону, а также о том, сколько спортсменов пропустили один допинг-тест.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    «Была жесткая дискуссия: нарушать критерии отбора в сборную или нет. Решили следовать критериям.

    Если Старых или кто-то еще проявит себя на кубке IBU, то мы возьмем их в первую сборную.

    Мы принимали критерии на основании решения тренерского штаба, а теперь должны их отменить? Мы договорились уже, будем работать по старым решениям.

    Вот у Глазыриной два флажка, в команде есть еще несколько человек, у кого есть флажки, мы не хотим инициировать таких же проблем.

    Сколько человек с одним пропущенным допинг-тестом? Человек пять.

    Каково состояние Логинова? У него нет проблем со здоровьем, только проблема с локтем, мы даем возможность ему его восстановить», — сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. 0

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