Российские керлингисты проиграли сборной Германии на ЧЕ
globallookpress.com
Для россиян это поражение стало четвертым в пяти играх на турнире.
На данный момент сборная России занимает предпоследнее место в турнирной таблице. 19 ноября наши керлингисты сыграют два матча: сначала с лидером, сборной Швеции, в 11:00 (мск), а потом в 21:00 — со сборной Нидерландов.
На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В. 0