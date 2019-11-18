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    Российские керлингисты проиграли сборной Германии на ЧЕ

    Прочие Кёрлинг
    Мужская сборная России по керлингу уступила команде Германии со счетом 7:11 в матче пятого тура группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Швеции.

    Российские керлингисты проиграли сборной Германии на ЧЕ
    Российские керлингисты проиграли сборной Германии на ЧЕ

    Для россиян это поражение стало четвертым в пяти играх на турнире.

    На данный момент сборная России занимает предпоследнее место в турнирной таблице. 19 ноября наши керлингисты сыграют два матча: сначала с лидером, сборной Швеции, в 11:00 (мск), а потом в 21:00 — со сборной Нидерландов.

    На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В. 0

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