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    Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят — 10-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 20-го этапа чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бразилии.

    Макс Ферстаппен
    Макс Ферстаппен

    Второе место досталось гонщику «Торо Россо» Пьеру Гасли, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

    Хэмилтон на последних кругах выбил с трассы Александера АЛбона и может быть наказан за этот инцидент.

    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 10-м.

    Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
    2. Пьер Гасли («Торо Россо»)
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    4. Карлос Сайнс («Макларен»)
    5. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
    6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
    7. Даниэль Риккардо («Рено»)
    8. Ландо Норрис («Макларен»)
    9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
    10. Даниил Квят («Торо Россо»)
    11. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    12. Джордж Расселл («Уильямс»)
    13. Ромен Грожан («Хаас»)
    14. Александер Албон («Ред Булл»)
    15. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    16. Роберт Кубица («Уильямс»)
    17. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал
    18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал
    19. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал
    20. Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал. 0

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