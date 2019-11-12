ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 5 — 11 ноября
  • 00:40
    • Гончаренко: Подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы
  • 21:51
    • Руководство «Арсенала» поставило Эмери ультиматум
  • 21:17
    • Федун: Если помните, Кононов тоже хорошо начинал
  • 20:42
    • «Наполи» может уволить Анчелотти
  • 20:18
    • Медведев проиграл Циципасу на старте Итогового турнира АТР
    Все новости спорта

    Глава WADA: Данные московской лаборатории подвергались манипуляциям

    Прочие Допинг Вокруг спорта
    Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди рассказал, как будет проходить рассмотрение российского вопроса, если будет доказано, что данные московской антидопинговой лаборатории подвергались манипуляциям.

    Крейг Риди
    Крейг Риди

    «Я думаю, что все будет происходить так. Несколько лет назад у нас появился Независимый комитет по соответствию.

    WADA — гибридная организация, то есть 50% ее участников — правительства.

    Когда вы — такая организация, очень трудно сдвинуть что-либо с мертвой точки без независимых игроков, которые подскажут план действий.

    Все потому, что политики имеют склонность вмешиваться. Так что рекомендации независимой комиссии по соответствию будут критически важными.

    Летом 2018 года они тоже подготовили рекомендации, их поддержали абсолютно все, в том числе и спортсмены.

    Заключались они в том, чтобы сказать российской стороне: "Мы подтвердим ваше соответствие, потому что знаем, что с точки зрения организации работы вы действительно соответствуете — мы сами участвовали в том, чтобы это было так. Но вы должны выполнить два условия".

    Первое и важнейшее — мы должны получить доступ к данным московской лаборатории. Это должно было быть сделано и было сделано: 24 терабайта данных были переданы.

    И мы провели работу по изучению этих данных, но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям, это практически видно воочию. Это проблема.

    Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы озвучим рекомендации.

    Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии.

    У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть.

    Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

    То есть сначала комитет по соответствию передаст свои рекомендации в исполком, где примут решение о том, следовать ли им, идти ли в суд и так далее.

    Но в этот раз есть большое отличие — у нас новый список правил, которые необходимо соблюдать для получения статуса соответствия, и этот список предоставляет нам возможность подать в суд.

    Мы не можем одновременно быть и судьей, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представлять доказательства», — сказал Риди RFI. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Спартак»
  • 1.55
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как выступит «Спартак» в московском дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Сможет ли Федерер разгромить главного аутсайдера Лондона?
  • Федерер — Берреттини. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Химки» и «Ротор» забьют друг другу?
  • «Химки» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» и «Краснодара» Вчера в 02:310
  • 16:29
    • Капелло: Роналду три года никого не обводит
  • 15:59
    • Черчесов: После ЧМ дети кричат, что они Головин, Акинфеев и Дзюба
  • 15:13
    • Месси не покинет «Барселону» в ближайшие годы
    «Лестер» Футбол Огненный «Лестер» подвел Эмери к отставкеРеакция прессы на матч «Лестер» — «Арсенал» Вчера в 01:270
  • Экспресс дня

  • Разгромит ли ЦСКА «Спартак» снова?
  • 3.57
    •
  • 00:28
    • Широков: При Тедеско «Спартак» начал играть немного лучше
  • 00:18
    • Глава WADA: Данные московской лаборатории подвергались манипуляциям
  • 00:00
    • «Лос-Анджелес» предложил новый контракт Ибрагимовичу
    ЦСКА — «Сочи» Футбол Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку ТочилинаПервая за полтора месяца победа ЦСКА в РПЛ — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:040
  • 23:55
    • Слуцкий: Я очень требовательный тренер, это было шоком для игроков
  • 23:39
    • Черчесов: Шансы на матч с Бельгией пока оценивать не будем
  • 23:23
    • Аршавин: Поведение Тедеско? Такое нравится болельщикам
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон