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    Renault не планирует покидать Формулу-1

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    Renault не рассматривает вариант с роспуском заводской команды Формулы-1.

    Renault идет пятым в Кубке конструкторов
    Renault идет пятым в Кубке конструкторов

    Новый руководитель концерна Клотильда Дельбо выступает против участия команды в «Королевских гонках», об этом сообщает F1 Only.

    В самой команде ведется плановая работа над машиной в следующем сезоне. Подобные слухи запускаются с целью дестабилизации ситуации внутри команды.

    За два этапа до финиша сезона Renault занимает пятую строчку в Кубке конструкторов, имея в своем активе 83 очка.

    Ранее сообщалось, что пилот Renault Даниэль Риккардо покинет команду по окончанию сезона. 0

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