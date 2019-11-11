Renault не планирует покидать Формулу-1

Renault идет пятым в Кубке конструкторов
globallookpress.com
Новый руководитель концерна Клотильда Дельбо выступает против участия команды в «Королевских гонках», об этом сообщает F1 Only.
В самой команде ведется плановая работа над машиной в следующем сезоне. Подобные слухи запускаются с целью дестабилизации ситуации внутри команды.
За два этапа до финиша сезона Renault занимает пятую строчку в Кубке конструкторов, имея в своем активе 83 очка.
Ранее сообщалось, что пилот Renault Даниэль Риккардо покинет команду по окончанию сезона. 0