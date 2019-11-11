Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира в Канаде

Семен Елистратов
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Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 29,275 секунды. Вторым в соревнованиях стал южнокореец Пак Ин Ук (1.29,361), третьим — еще один представитель Республики Кореи Пак Чи Вон (1.29,417).
Напомним, на прошлом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) Елистратов одержал победу на дистанции 1500 м.
Шорт-трек. Монреаль (Канада). Кубок мира. Мужчины. 1 000 м
1. Семен Елистратов (Россия) — 1.29,275
2. Пак Ин Ук (Корея) — 1.29,361
3. Пак Чи Вон (Корея) — 1.29,417
4. Ким Дон Ук (Корея) — 1.29,447
5. Еркебулан Шамуханов (Казахстан) — 1.29,916 0