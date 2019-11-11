Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира в Канаде

Олимпийский чемпион в шорт-трекепобедил на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира, который проходит в Монреале (Канада).

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 29,275 секунды. Вторым в соревнованиях стал южнокореец Пак Ин Ук (1.29,361), третьим — еще один представитель Республики Кореи Пак Чи Вон (1.29,417).

Напомним, на прошлом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) Елистратов одержал победу на дистанции 1500 м.

Шорт-трек. Монреаль (Канада). Кубок мира. Мужчины. 1 000 м

1. Семен Елистратов (Россия) — 1.29,275

2. Пак Ин Ук (Корея) — 1.29,361

3. Пак Чи Вон (Корея) — 1.29,417

4. Ким Дон Ук (Корея) — 1.29,447

5. Еркебулан Шамуханов (Казахстан) — 1.29,916 0