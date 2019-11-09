Щербакова выиграла Гран-при Китая и вышла в финал серии

Ее соотечественница Елизавета Туктамышева заняла третье место, а в произвольной программе стала второй.
В первую пятерку также попала россиянка Софья Самодурова, которая показала пятый результат в произвольной программе.
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Итоговое положение
Итоговое положение
1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211.18
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10
4. Ю Ен (Южная Корея) — 191,81
5. Софья Самодурова (Россия) — 185,29
6. Эмбер Гленн (США) — 178,35
7. Марин Хонда (Япония) — 168,09
8. И Кристи Лен (Гонконг) — 157,47
9. Чэнь Хунъи (Китай) — 155,12
10. Кайлани Крейн (Австралия) — 149,83
11. И Су (Китай) — 139,63
12. Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 131,48
Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 152,53
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 143,53
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 142.27
4. Ю Ен (Южная Корея) — 130,32
5. Софья Самодурова (Россия) — 121,30
6. Эмбер Гленн (США) — 110,66
7. Марин Хонда (Япония) — 106,36
8. Чэнь Хунъи (Китай) — 105,68
9. И Кристи Лен (Гонконг) — 103,57
10. Кайлани Крейн (Австралия) — 96,82
11. И Су (Китай) — 86,44
12. Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 82,73 0