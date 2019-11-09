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    Щербакова выиграла Гран-при Китая и вышла в финал серии

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Анна Щербакова победила на Гран-при Китая. Она выиграла произвольную программу.

    Анна Щербакова
    Анна Щербакова

    Ее соотечественница Елизавета Туктамышева заняла третье место, а в произвольной программе стала второй.

    В первую пятерку также попала россиянка Софья Самодурова, которая показала пятый результат в произвольной программе.

    Shiseido Cup of China. Чунцин, Китай. Женщины

    Итоговое положение

    1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04
    2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211.18
    3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10
    4. Ю Ен (Южная Корея) — 191,81
    5. Софья Самодурова (Россия) — 185,29
    6. Эмбер Гленн (США) — 178,35
    7. Марин Хонда (Япония) — 168,09
    8. И Кристи Лен (Гонконг) — 157,47
    9. Чэнь Хунъи (Китай) — 155,12
    10. Кайлани Крейн (Австралия) — 149,83
    11. И Су (Китай) — 139,63
    12. Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 131,48

    Произвольная программа

    1. Анна Щербакова (Россия) — 152,53
    2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 143,53
    3. Сатоко Мияхара (Япония) — 142.27
    4. Ю Ен (Южная Корея) — 130,32
    5. Софья Самодурова (Россия) — 121,30
    6. Эмбер Гленн (США) — 110,66
    7. Марин Хонда (Япония) — 106,36
    8. Чэнь Хунъи (Китай) — 105,68
    9. И Кристи Лен (Гонконг) — 103,57
    10. Кайлани Крейн (Австралия) — 96,82
    11. И Су (Китай) — 86,44
    12. Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 82,73 0

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