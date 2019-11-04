Британский пилот «Мерседеса»финишировал вторым на Гран-при США, что позволило ему досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

34-летний Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира в «ФОрмуле-1». Ранее он побеждал в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.

Британец вышел на второе место по количеству чемпионских титулов, уступая только легендарному Михаэлю Шумахеру (7 титулов).

Первым на 19-м этапе чемпионата «Формулы-1» стал партнер британца по «Мерседесу» Вальттери Боттас. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал в гонке 10-й результат, но сразу после финиша был оштрафован 5 секундами за инцидент с Серхио Пересом, заняв в итоге 12-е место.

Его партнер по команде Пьер Гасли под занавес гонки заехал в боксы и стал в протоколе 16-м.

Чемпионат мира. 19-й этап

«Гран-при США»

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:33.55,653

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 4,148

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 5,002

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 52,239

5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.18.038

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.30.366

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.30.764

8. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг

9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг

10. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1 круг

13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

16. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — сход

17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2 круга

18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — сход

Не финишировали: Роберт Кубица (Польша, Williams), Себастьян Феттель (Германия, Ferrari).

Личный зачет: