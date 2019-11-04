34-летний Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира в «ФОрмуле-1». Ранее он побеждал в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.
Британец вышел на второе место по количеству чемпионских титулов, уступая только легендарному Михаэлю Шумахеру (7 титулов).
Первым на 19-м этапе чемпионата «Формулы-1» стал партнер британца по «Мерседесу» Вальттери Боттас. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал в гонке 10-й результат, но сразу после финиша был оштрафован 5 секундами за инцидент с Серхио Пересом, заняв в итоге 12-е место.
Его партнер по команде Пьер Гасли под занавес гонки заехал в боксы и стал в протоколе 16-м.
Чемпионат мира. 19-й этап
«Гран-при США»
1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:33.55,653
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 4,148
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 5,002
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 52,239
5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.18.038
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.30.366
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.30.764
8. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг
9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг
10. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг
11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
12.
13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг
14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
16. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — сход
17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2 круга
18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — сход
Не финишировали: Роберт Кубица (Польша, Williams), Себастьян Феттель (Германия, Ferrari).
Личный зачет:
1. Льюис Хэмилтон — 381.
2. Валттери Боттас — 314.
3. Шарль Леклер — 249.
4. Макс Ферстаппен — 235.
5. Себастьян Феттель — 230.
6. Александр Албон — 84.
7. Карлос Сайнс — 80.
8. Пьер Гасли — 77.
9. Даниэл Риккьярдо — 46.
10. Серхио Перес — 44.
11. Ландо Норрис — 41.
12. Нико Хюлькенберг — 37.
13.
14. Кими Райкконен — 31.
15. Ленс Стролл — 21.
16. Кевин Магнуссен — 20.
17. Ромен Грожан — 8.
18. Антонио Джовинацци — 4.
19. Роберт Кубица — 1.
20. Джордж Расселл — 0. 0