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    Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира в «Формуле-1»

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    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал вторым на Гран-при США, что позволило ему досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    34-летний Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира в «ФОрмуле-1». Ранее он побеждал в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.

    Британец вышел на второе место по количеству чемпионских титулов, уступая только легендарному Михаэлю Шумахеру (7 титулов).

    Первым на 19-м этапе чемпионата «Формулы-1» стал партнер британца по «Мерседесу» Вальттери Боттас. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал в гонке 10-й результат, но сразу после финиша был оштрафован 5 секундами за инцидент с Серхио Пересом, заняв в итоге 12-е место.

    Его партнер по команде Пьер Гасли под занавес гонки заехал в боксы и стал в протоколе 16-м.

    Чемпионат мира. 19-й этап
    «Гран-при США»

    1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:33.55,653
    2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 4,148
    3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 5,002
    4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 52,239
    5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.18.038
    6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.30.366
    7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.30.764
    8. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг
    9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг
    10. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг
    11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
    12. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1 круг
    13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг
    14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
    15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
    16. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — сход
    17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2 круга
    18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — сход

    Не финишировали: Роберт Кубица (Польша, Williams), Себастьян Феттель (Германия, Ferrari).

    Личный зачет:

    1. Льюис Хэмилтон — 381.
    2. Валттери Боттас — 314.
    3. Шарль Леклер — 249.
    4. Макс Ферстаппен — 235.
    5. Себастьян Феттель — 230.
    6. Александр Албон — 84.
    7. Карлос Сайнс — 80.
    8. Пьер Гасли — 77.
    9. Даниэл Риккьярдо — 46.
    10. Серхио Перес — 44.
    11. Ландо Норрис — 41.
    12. Нико Хюлькенберг — 37.
    13. Даниил Квят — 34.
    14. Кими Райкконен — 31.
    15. Ленс Стролл — 21.
    16. Кевин Магнуссен — 20.
    17. Ромен Грожан — 8.
    18. Антонио Джовинацци — 4.
    19. Роберт Кубица — 1.
    20. Джордж Расселл — 0. 0

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