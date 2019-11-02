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    Самарин стал вторым на этапе Гран-при в Гренобле

    Прочие Фигурное катание
    Российский фигурист Александр Самарин занял второе место на этапе Гран-при во французском Гренобле.

    Александр Самарин
    Александр Самарин

    По сумме короткой и произвольной программ Самарин набрал 265,10 балла. В произвольной программе россиянин стал третьим.

    Победу на этапе Гран-при одержал американец Натан Чен, а бронзовым призером стал француз Кевин Аймо.

    Гренобль. Гран-при. Мужчины. Итог

    1. Натан Чен (США) — 297,16

    2. Александр Самарин (Россия) — 265,10

    3. Кевин Аймо (Франция) — 254,64

    4. Морис Квителашвили (Грузия) — 236,38

    5. Томоки Хиватаси (США) — 227,43

    6. Сергей Воронов (Россия) — 220,98...

    11. Антон Шулепов (Россия) — 183,98 0

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