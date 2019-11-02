Самарин стал вторым на этапе Гран-при в Гренобле

Александр Самарин
fsrussia.ru
По сумме короткой и произвольной программ Самарин набрал 265,10 балла. В произвольной программе россиянин стал третьим.
Победу на этапе Гран-при одержал американец Натан Чен, а бронзовым призером стал француз Кевин Аймо.
Гренобль. Гран-при. Мужчины. Итог
1. Натан Чен (США) — 297,16
2. Александр Самарин (Россия) — 265,10
3. Кевин Аймо (Франция) — 254,64
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 236,38
5. Томоки Хиватаси (США) — 227,43
6. Сергей Воронов (Россия) — 220,98...
11. Антон Шулепов (Россия) — 183,98 0