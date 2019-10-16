Министр спорта РФ прокомментировал интервью главы РУСАДА

Министр спорта РФвысказал мнение, что глава РУСАДАсвоими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.

Ганус в интервью The New York Times заявил, что люди, близкие к российским властям, якобы подменили данные базы московской антидопинговой лаборатории, что стало причиной претензий ВАДА к РУСАДА.

«Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания.

Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.

Мы работаем в сотрудничестве с международными организациями — Всемирным антидопинговым агентством, Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями — и будем продолжать эту линию», — приводит ТАСС слова Колобкова.

23 сентября Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, которая была передана ВАДА в первой половине 2019 года.

8 октября Колобков сообщил, что в адрес ВАДА направлены объяснения по всем вопросам, связанным с базой данных. 0