ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дидье ДешамФранция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы
  • 19:38
    • Алексис Санчес выбыл до конца года
  • 18:38
    • Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
  • 16:16
    • «Нижний Новгород» уволил Черышева-старшего
  • 15:59
    • Месси вручили шестую «Золотую бутсу»
  • 15:37
    • Маммана перенес операцию
    Все новости спорта

    Министр спорта РФ прокомментировал интервью главы РУСАДА

    Допинг Вокруг спорта
    Министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение, что глава РУСАДА Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.

    Павел Колобков
    Павел Колобков

    Ганус в интервью The New York Times заявил, что люди, близкие к российским властям, якобы подменили данные базы московской антидопинговой лаборатории, что стало причиной претензий ВАДА к РУСАДА.

  • Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
  • Читайте по теме

    • «Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания.

    Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.

    Мы работаем в сотрудничестве с международными организациями — Всемирным антидопинговым агентством, Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями — и будем продолжать эту линию», — приводит ТАСС слова Колобкова.

    23 сентября Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, которая была передана ВАДА в первой половине 2019 года.

    8 октября Колобков сообщил, что в адрес ВАДА направлены объяснения по всем вопросам, связанным с базой данных. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
  • 1.58
  • Послезавтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли свой отрыв «Фламенго»?
  • «Форталеза» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • В Питтсбурге соперники будут забивать много
  • «Питтсбург» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Смогут ли «Кэпс» подняться выше по таблице?
  • «Вашингтон» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Василевский помог своей команде победить Хоккей НХЛ. 33 сэйва Василевского, победа «Каролины», четыре ассиста РайллиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 октября 09:020
  • 16:30
    • Александрова разгромила Калинскую на Кубке Кремля
  • 15:47
    • Гаспарян пробилась в четвертьфинал турнира в Люксембурге
  • 14:15
    • Аллегри близок к договоренности с «МЮ»
    Криштиану Роналду Футбол В компании легенд. Роналду забил 700-й гол в карьереПортугалец отличился с пенальти в матче против Украины Вчера в 18:340
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли ЦСКА очередную серию побед в КХЛ?
  • 2.84
    •
  • 21:33
    • Хачанов выиграл у Кольшрайбера в Москве
  • 21:20
    • «Локомотив-Кубань» взял верх над «Лиможем»
  • 21:01
    • Министр спорта РФ прокомментировал интервью главы РУСАДА
    Рахим Стерлинг Футбол Разгром и расизм. Как сборная Англии победила в СофииПять выводов после победы сборной Англии над сборной Болгарии Вчера в 20:330
  • 11:29
    • СМИ: «Тоттенхэм» связывался с Моуринью
  • 11:14
    • Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом
  • 10:57
    • Кавани может оказаться в «Атлетико» следующим летом бесплатно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон