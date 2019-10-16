Драчев: СБР рассмотрел заявление Подчуфаровой о смене спортивного гражданства

Президент Союза биатлонистов России (СБР)прокомментировал намерение российской биатлонисткисменить спортивное гражданство.

«К нам пришло заявление Ольги Подчуфаровой о том, что она просит дать согласие на выступление за сборную Словении.

Также к нам пришло письмо от руководителя биатлона Словении о том, чтобы дать возможность Ольге Подчуфаровой, которая переезжает туда на постоянное место жительства, выступать за сборную Словении.

Накануне мы рассмотрели это заявление, больших противоречий не усмотрели.

Мы сейчас поедем на конгресс IBU и будем обсуждать этот вопрос с дружественной нам Федерацией биатлона Словении», — сказал Драчев «Р-Спорт».

Глава СБР добавил, что данный вопрос требует комплексного решения.

«Оно зависит не только от Ольги Подчуфаровой или от Словении, или от СБР. При любом переходе должны дать добро обе федерации, и надо будет согласовать его с IBU.

Это же не то, что решил Драчев, и всё. Мы со словенцами обсудим ситуацию и потом примем решение», — заявил Драчев.

Напомним, в мае 2018 года российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры, но уже в августе 2019 года она возобновила тренировки с целью подготовки к новому сезону и выступлению на чемпионате России. 0