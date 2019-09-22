ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вальверде не справляется с проблемами «Барсы»«Барселоне» давно пора уволить Вальверде
  • 13:25
    • «Локомотив» на выезде одолел «Оренбург»
  • 18:49
    • Феттель выиграл Гран-при Сингапура, Квят — 15-й
  • 18:20
    • Ари сыграет в атаке «Краснодара» против ЦСКА
  • 18:12
    • «Рома» вырвала победу у «Болоньи», «Наполи» разгромил «Лечче»
  • 17:36
    • Карапетян: Если своим голом я отправлю Хохлова в отставку, то будет жалко
    Все новости спорта

    Феттель выиграл Гран-при Сингапура, Квят — 15-й

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем 15-го этапа чемпионата «Формулы-1»-2019 — Гран-при Сингапура.

    Себастьян Феттель
    Себастьян Феттель

    Второе место занял его партнер по команде — Шарль Леклер, а замкнул тройку лучших Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 15-ю строчку, а его напарник Пьер Гасли расположился на 8-й позиции.

    Следующий этап чемпионата пройдет 27-29 сентября в Сочи.

    Чемпионат мира. 15-й этап
    «Гран-при Сингапура»

    1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1:58.33.667
    2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 2,641
    3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 3,821
    4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 4,608
    5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 6,119
    6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 11,663
    7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 14,769
    8. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 15,547
    9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 16,718
    10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 17,855
    11. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 35,436
    12. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 35,974
    13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 36,419
    14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 37,660
    15. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 38,178
    16. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 47,024
    17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.26.575

    Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo), Серхио Перес (Мексика, Racing Point), Джордж Расселл (Великобритания, Williams) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Краснодар»
  • 2.20
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Челси» «Ливерпуль»?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Арсенал» уверенно сыграет с «Астон Виллой»
  • «Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Как сыграют неудачники из Лиги Европы?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Почеттино нужно освежить команду Футбол «Тоттенхэм» нуждается в перезагрузкеРеакция прессы на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» 03:180
  • 15:54
    • Дубль Игбуна не спас «Динамо» от поражения в матче с «Сочи»
  • 13:07
    • Российские волейболистки обыграли Сербию на Кубке мира
  • 12:37
    • В ОКР отреагировали на возможное отстранение России от ОИ-2020
    Сон Хын Мин Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» уступил «Лестеру», «МанСити» уничтожил «Уотфорд»Результаты матчей шестого тура чемпионата Англии по футболу 18:140
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Ливерпуль» первые очки в АПЛ?
  • 3.07
    •
  • 18:35
    • Менхенгладбахская «Боруссия» вырвала победу у «Фортуны»
  • 18:35
    • «Арсенал» и «Урал» сильнейшего не установили
  • 18:28
    • «Ренн» ушел от поражения в матче с «Лиллем»
    Эктор Эррера и Диего Симеоне Футбол Примера. «Атлетико» не смог обыграть «Сельту», «Барселона» проиграла «Гранаде»Обзор матчей пятого тура чемпионата Испании по футболу 17:130
  • 12:09
    • «Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Погба о новом контракте
  • 08:23
    • Павлюченкова проиграла Осаке в финале турнира в Японии
  • 18:10
    • Жота спас «Вулверхэмптон» от поражения
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон