Феттель выиграл Гран-при Сингапура, Квят — 15-й

Второе место занял его партнер по команде — Шарль Леклер, а замкнул тройку лучших Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 15-ю строчку, а его напарник Пьер Гасли расположился на 8-й позиции.
Следующий этап чемпионата пройдет 27-29 сентября в Сочи.
Чемпионат мира. 15-й этап
«Гран-при Сингапура»
1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1:58.33.667
2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 2,641
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 3,821
4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 4,608
5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 6,119
6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 11,663
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 14,769
8. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 15,547
9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 16,718
10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 17,855
11. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 35,436
12. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 35,974
13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 36,419
14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 37,660
15.
16. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 47,024
17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.26.575
Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo), Серхио Перес (Мексика, Racing Point), Джордж Расселл (Великобритания, Williams) 0