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    Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем квалификации «Гран-при Сингапура».

    Шарль Леклер
    Шарль Леклер

    Для Леклера этот поул-позишн стал третьим подряд

    Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третьим в гонке стартует Себастьян Феттель на «Феррари».

    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял шестнадцатое место.

    Гонка в Сингапуре пройдет 22 сентября.

    Гран-при Сингапура

    Квалификация

    1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.36,217
    2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.36,408
    3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.36,437
    4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.36,813
    5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.37,146
    6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.37,411
    7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.37,818
    8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.38,095
    9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.38,264
    10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.38,329
    11. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.38,620
    12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.38,697
    13. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.38,699
    14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.38,858
    15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.39,650
    16. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.39,957
    17. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.39,979
    18. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.40,277
    19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.40,867
    20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.41,186 0

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