Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

Для Леклера этот поул-позишн стал третьим подряд
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третьим в гонке стартует Себастьян Феттель на «Феррари».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял шестнадцатое место.
Гонка в Сингапуре пройдет 22 сентября.
Гран-при Сингапура
Квалификация
Квалификация
1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.36,217
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.36,408
3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.36,437
4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.36,813
5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.37,146
6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.37,411
7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.37,818
8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.38,095
9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.38,264
10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.38,329
11. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.38,620
12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.38,697
13. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.38,699
14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.38,858
15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.39,650
16. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.39,957
17. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.39,979
18. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.40,277
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.40,867
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.41,186 0