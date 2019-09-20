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    Россию подозревают в изменении данных московской лаборатории

    Допинг Олимпизм
    Россию подозревают в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает журналист ARD Хайо Зеппельт на своей странице в Twitter.

    Московская лаборатория WADA
    Московская лаборатория WADA

    Данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ранее в этом году.

    Россия согласилась передать данные московской лаборатории WADA, чтобы Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) было восстановлено в правах.

    Комитет по соответствию WADA направит информацию о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории исполнительному комитету организации.

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