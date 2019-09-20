Россию подозревают в изменении данных московской лаборатории

Россию подозревают в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает журналист ARDна своей странице в Twitter.

Данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ранее в этом году.

Россия согласилась передать данные московской лаборатории WADA, чтобы Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) было восстановлено в правах.

Комитет по соответствию WADA направит информацию о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории исполнительному комитету организации.

Заседание исполкома WADA пройдет в Токио на следующей неделе. Не исключено, что РУСАДА вновь будет отстранено. 0