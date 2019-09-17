Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года

Российская биатлонисткадисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста в течение года, так как неправильно указала свое местонахождение в системе ADAMS. Данное нарушение могло повлечь дисквалификацию сроком до двух лет.

Позже российская биатлонистка выступила с обращением в адрес антидопингового координатора Международного союза биатлонистов (IBU).

Несмотря на подтвержденный факт нарушения правил, Васильева продолжила выступать на соревнованиях, последним из которых стал июльский чемпионат России в Тюмени, где биатлонистка победила в масс-старте.

Все результаты Васильевой начиная с 4 февраля аннулированы. Она должна вернуть IBU призовые и медали, сообщает ТАСС.

В феврале Васильева приняла участие в двух североамериканских этапах Кубка мира и заработала там тысячу евро призовых. 0