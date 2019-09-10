Чичерова: IAAF не объяснила причины отказа в выдаче нейтрального статуса

Во вторник, 10 сентября, стало известно, что IAAF одобрила еще 11 заявок на получение нейтрального статуса от российских спортсменов.
При этом IAAF отклонила заявки Чичеровой, чемпионки мира 2013 года в эстафете 4х400 м бегуньи Антонины Кривошапки, олимпийской чемпионки 2012 года в ходьбе на 20 км Елены Лашмановой и еще 15 российских легкоатлетов.
«IAAF пока не проинформировала меня о причинах отказа. Конечно, очень жаль. Не самая лучшая новость, но я была готова к любому исходу.
Что я буду делать дальше? Сначала нужно дождаться мотивировочной части решения об отказе, надеюсь, что там будут конкретные аргументы, а не общие фразы», — цитирует Чичерову ТАСС.
Таким образом, Чичерова не сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.
К настоящему моменту нейтральный статус был одобрен для 129 россиян, 54 спортсменам было отказано. 0