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    Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии

    Формула-1 Автоспорт
    На автодроме в Монце завершилась квалификация Гран-при Италии в рамках чемпионата Формулы-1.

    Шарль Леклер
    Шарль Леклер

    Первое место по ее итогам занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Также в тройку попали пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и напарник британца Валттери Боттас.

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-й результат, его напарник по команде Пьер Гасли стал 15-м.

    Гонка в рамках Гран-при Италии состоится в воскресенье, 8 сентября.

    Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

    1. Шарль Леклер («Феррари»)
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    3. Валттери Боттас («Мерседес»)
    4. Себастьян Феттель («Феррари»)
    5. Даниэль Риккардо («Рено»)
    6. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    7. Карлос Сайнс («Макларен»)
    8. Александер Албон («Ред Булл»)
    9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
    10. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

    Не прошли в третий сегмент

    11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.20,517
    12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,615
    13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.20,630
    14. Ландо Норрис («Макларен») — 1.21,068
    15. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.21, 125

    Не прошли во второй сегмент

    16. Ромен Грожан («Хаас»)
    17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
    18. Джордж Расселл («Уильямс»)
    19. Роберт Кубица («Уильямс»)
    20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 0

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