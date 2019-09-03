«Рено» может покинуть «Формулу-1» после сезона-2020

может покинутьпо окончании сезона-2020, сообщает Forbes.

По данным источника, руководство «Рено» сомневается в целесообразности дальнейшего участия в чемпионате после изменения регламентов, запланированного на 2021 год.

У «Рено» имеются сомнения в связи с предложенной схемой распределения призовых и изменением технического и спортивного регламентов.

В текущем сезоне «Рено» в Кубке конструкторов занимает шестое место, набрав 43 очка. Ранее стало известно, что в будущем сезоне «Рено» изменит состав пилотов, в частности Эстебан Окон заменит Нико Хюлькенберга. 0