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    «Мерседес» продлил контракт с Боттасом

    Формула-1 Автоспорт
    Команда Формулы-1 «Мерседес» на своем официальном сайте сообщила о продлении контракта с гонщиком Валттери Боттасом.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас

    Соглашение рассчитано на сезон 2020 года.

    Боттас прошлым летом продлил контракт с «серебряными стрелами» по схеме «1+1», и теперь опция продления активирована.

    «В 2019 году мы поставили перед Вальттери задачу вернуться еще сильнее, и он достиг этого. Хотя это была его самая успешная первая половина чемпионата, он жаждет большего и намерен продолжать улучшать и повышать свой уровень», — заявил глава «Мерседеса» Тото Вольфф.

    Финский пилот выступает за «Мерседес» с 2017 года. Он помог команде завоевать два Кубка конструкторов. 0

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