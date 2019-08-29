«Мерседес» продлил контракт с Боттасом

Команда Формулы-1 «Мерседес» на своем официальном сайте сообщила о продлении контракта с гонщиком

Соглашение рассчитано на сезон 2020 года.

Боттас прошлым летом продлил контракт с «серебряными стрелами» по схеме «1+1», и теперь опция продления активирована.

«В 2019 году мы поставили перед Вальттери задачу вернуться еще сильнее, и он достиг этого. Хотя это была его самая успешная первая половина чемпионата, он жаждет большего и намерен продолжать улучшать и повышать свой уровень», — заявил глава «Мерседеса» Тото Вольфф.

Финский пилот выступает за «Мерседес» с 2017 года. Он помог команде завоевать два Кубка конструкторов. 0