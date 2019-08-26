Российские волейболистки потерпели первое поражение на ЧЕ-2019

Женская сборнаяпо волейболу потерпела поражение от командыв матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Фрагмент матча inside.cev.eu 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча группы D, которая прошла в Братиславе, завершилась со счетом 2:3 (25:18, 21:25, 23:25, 25:14, 11:15).

Самым результативными игроками матча стали Наталия Гончарова и Ксения Парубец, принесшие российской команде по 19 очков. 16 баллов на счету Ирины Королевой, поставившей 7 результативных блоков.

Для России это первое поражение на первенстве Европы. Ранее россиянки обыграли команды Белоруссии и Швейцарии.

Следующим соперником сборной России станет команда Испании. Матч состоится 27 августа. 0