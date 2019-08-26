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    Российские волейболистки потерпели первое поражение на ЧЕ-2019

    Волейбол
    Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы D, которая прошла в Братиславе, завершилась со счетом 2:3 (25:18, 21:25, 23:25, 25:14, 11:15).

    Самым результативными игроками матча стали Наталия Гончарова и Ксения Парубец, принесшие российской команде по 19 очков. 16 баллов на счету Ирины Королевой, поставившей 7 результативных блоков.

    Для России это первое поражение на первенстве Европы. Ранее россиянки обыграли команды Белоруссии и Швейцарии.

    Следующим соперником сборной России станет команда Испании. Матч состоится 27 августа. 0

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