Хэмилтон — победитель Гран-при Венгрии

Британский гонщик быстрее всех преодолел 70 кругов на трассе «Хунгароринг».
Вторым к финишу пришел пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
Российский гонщик Даниил Квят финишировал 15-м.
Следующий этап Формулы-1 пройдет в Бельгии и завершится гонкой 1 сентября.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Себастьян Феттель («Феррари»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Карлос Сайнс («Макларен»)
6. Пьер Гасли («Ред Булл»)
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
8. Валттери Боттас («Мерседес»)
9. Ландо Норрис («Макларен»)
10. Александер Албон («Торо Россо»)
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («Рено»)
15. Даниил Квят («Торо Россо»)
16. Джордж Расселл («Уильямс»)
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
19. Роберт Кубица («Уильямс»)
20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал. 0