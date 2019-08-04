ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» одержала убедительную победу«Боруссия» нанесла психологический удар по «Баварии»
  • 17:54
    • Хэмилтон — победитель Гран-при Венгрии
  • 16:19
    • Сборная России проиграла Ирану в Москве
  • 15:32
    • Понсе грозит дисквалификация до трех матчей
  • 14:52
    • «Барселона» приобрела защитника «Бетиса»
  • 14:41
    • Нападающий сборной Италии перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
    Все новости спорта

    Хэмилтон — победитель Гран-при Венгрии

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Британский гонщик быстрее всех преодолел 70 кругов на трассе «Хунгароринг».

    Вторым к финишу пришел пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

    Российский гонщик Даниил Квят финишировал 15-м.

    Следующий этап Формулы-1 пройдет в Бельгии и завершится гонкой 1 сентября.

    Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    3. Себастьян Феттель («Феррари»)
    4. Шарль Леклер («Феррари»)
    5. Карлос Сайнс («Макларен»)
    6. Пьер Гасли («Ред Булл»)
    7. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
    8. Валттери Боттас («Мерседес»)
    9. Ландо Норрис («Макларен»)
    10. Александер Албон («Торо Россо»)
    11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
    12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    14. Даниэль Риккардо («Рено»)
    15. Даниил Квят («Торо Россо»)
    16. Джордж Расселл («Уильямс»)
    17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
    18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
    19. Роберт Кубица («Уильямс»)
    20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • 1.66
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Новая битва «Ливерпуля» и «Ман Сити»: кто возьмет Суперкубок Англии?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • С чем «Тоттенхэм» подойдет к началу сезона?
  • «Тоттенхэм» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Лидс» с первых туров заявит о себе?
  • «Бристоль Сити» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.43
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Андре Шюррле на скамейке запасных Футбол Обоюдное поражение соседей. Московское дерби осталось без победителяНа «Открытие Арене» «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 00:510
  • 12:56
    • «Локомотив» нацелился на Комличенко
  • 17:34
    • Базаревич назвал игру против Ирана полезной
  • 17:22
    • Черышев поучаствовал в победном матче с «Байером»
    Ярослав Ракицкий Футбол РПЛ. Ничья в московском дерби, «Зенит» и «Краснодар» обменялись голамиОбзор матчей четвертого тура чемпионата России Вчера в 23:360
  • Экспресс дня

  • Что принесет старт сезона в Англии?
  • 3.25
    •
  • 17:08
    • Олимпийская сборная России обыграла «Авангард» на турнире в Сочи
  • 16:52
    • Японский нападающий покинул «Арсенал»
  • 16:37
    • Манджукич согласовал условия личного контракта с «МЮ»
    Николя Пепе Футбол Взрывной и левоногий. За кого «Арсенал» отдал рекордные деньги«Арсенал» совершил рекордный трансфер в истории клуба 02/08/2019 в 16:370
  • 16:03
    • Симеоне заявил об отсутствии собственного стиля у «Реала»
  • 15:47
    • «Тамбов» и «Арсенал» объявили составы
  • 15:17
    • РПЛ проведет расследование стычки болельщиков «Зенита» с ОМОНом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон