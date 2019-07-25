ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерВнутри тура «МЮ»: Погба — душа компании, Сульшер — создатель новой атмосферы
  • 10:08
    • «Краснодар» согласовал контракт с хавбеком «Сент-Этьена»
  • 08:35
    • Месси может быть отстранен от игр за сборную Аргентины
  • 07:46
    • УЕФА скрывал проблемы ПСЖ с финансовым фейр-плей
  • 23:43
    • ПСЖ хочет продать Неймара до 31 июля
  • 22:52
    • Испания одолела Францию и вышла в финал юношеского ЧЕ
    Все новости спорта

    Нурмагомедов возглавил список Forbes звезд не старше 40 лет

    Единоборства Вокруг спорта
    Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге российских звезд шоу-бизнеса и спорта не старше 40 лет по версии журнала Forbes.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    Нурмагомедов занял первую строчку с доходом в 11,5 миллионов долларов, в СМИ его упоминали более 75 тысяч раз, в соцсетях — более 1,5 миллиона раз.

    На втором месте рейтинга оказалась телеведущая Ольга Бузова. Ее годовой доход составил 4,4 миллиона долларов, упоминаний в СМИ — более 73 тысяч, в соцсетях — почти 4,5 миллиона. На третьей строчке расположился хоккеист Александр Овечкин с доходом в 14,5 миллиона долларов, почти 60 тысячами упоминаний в СМИ и более 560 тысяч — в соцсетях.

    В десятку также попал форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Доход в 5,4 миллиона и более 1,35 миллионов упоминаний в соцсетях обеспечили ему девятое место. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.69
  • Сегодня в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сыграют ли команды результативно?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Остановит ли «МЮ» атаку «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Габала» и «Динамо» отложат выяснения победителя на второй матч
  • «Габала» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз и ставки
  • 1.45
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пепе Футбол «Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть«Краснодару» не повезло с жеребьевкой в Лиге чемпионов 23/07/2019 в 14:190
  • 08:49
    • Россиянка Ласицкене возглавила общий мировой рейтинг IAAF
  • 08:18
    • «Бенфика» вырвала победу у «Фиорентины» в матче Международного кубка чемпионов
  • 11:14
    • Макелеле может возглавить сборную ДР Конго
    Футболисты «Спартака» Футбол «Спартак» в отборе ЛЕ сыграет против бывшей команды ЯкинаСМИ — о сопернике «Спартака» в квалификации Лиги Европы 23/07/2019 в 11:510
  • Экспресс дня

  • Удачно ли дебютирует тульский «Арсенал» на евроарене?
  • 3.79
    •
  • 10:56
    • Нурмагомедов возглавил список Forbes звезд не старше 40 лет
  • 10:38
    • Капитан «Порту» повздорил с главным тренером перед матчем с «Краснодаром»
  • 10:23
    • ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
    Гарет Бейл Футбол Трансферный дайджест. 16-22 июляУйдет ли Бейл из «Реала», попрощается ли «Арсенал» с капитаном, решится ли Погба на переезд из Англии и другие трансферные новости последних дней 22/07/2019 в 23:030
  • 08:01
    • «Ливерпуль» сыграл вничью со «Спортингом» в товарищеском матче
  • 19:45
    • Португалия разгромила Ирландию в полуфинале юниорского Евро-2019
  • 19:04
    • Денежный оборот «Барселоны» по итогам прошлого сезона составил почти 1 млрд евро
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон