Нурмагомедов возглавил список Forbes звезд не старше 40 лет

Боец смешанных единоборствзанял первое место в рейтинге российских звезд шоу-бизнеса и спорта не старше 40 лет по версии журнала Forbes.

Нурмагомедов занял первую строчку с доходом в 11,5 миллионов долларов, в СМИ его упоминали более 75 тысяч раз, в соцсетях — более 1,5 миллиона раз.

На втором месте рейтинга оказалась телеведущая Ольга Бузова. Ее годовой доход составил 4,4 миллиона долларов, упоминаний в СМИ — более 73 тысяч, в соцсетях — почти 4,5 миллиона. На третьей строчке расположился хоккеист Александр Овечкин с доходом в 14,5 миллиона долларов, почти 60 тысячами упоминаний в СМИ и более 560 тысяч — в соцсетях.

В десятку также попал форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Доход в 5,4 миллиона и более 1,35 миллионов упоминаний в соцсетях обеспечили ему девятое место. 0