Рылов завоевал серебро ЧМ на дистанции 100 метров на спине

Рылов преодолел дистанцию за 52,67 секунды, чего не хватило для победы.
Чемпионом мира в этой дисциплине стал китаец Сюй Цзяюй, замкнул тройку австралиец Митчелл Ларкин.
Плавание. Чемпионат мира. Мужчины. 100 м н/с
1. Сюй Цзяюй (Китай) — 52,43
2. Евгений Рылов (Россия) — 52,67
3. Митчелл Ларкин (Австралия) — 52,77
У женщин на дистанции 100 метров на спине победу одержала канадка Кайли Масс. Компанию на пьедестале почета ей составили австралийка Минна Атертон и американка Оливия Смолига.
Плавание. Чемпионат мира. Женщины. 100 м н/с
1. Кайли Масс (Канада) — 58,60
2. Минна Атертон (Австралия) — 58,85
3. Оливия Смолига (США) — 58,91
4. Тэйлор Рак (Канада) — 58,96
5. Кайли Маккеон (Австралия) — 59,10
6. Кэтлин Бэйкер (США) — 59,56
6. Нацуми Сакаи (Япония) — 59,56
8. Дарья Васькина (Россия) — 59,74 0