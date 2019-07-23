Рылов завоевал серебро ЧМ на дистанции 100 метров на спине

Российский пловецзавоевал серебряную медаль чемпионата мира на дистанции 100 метров на спине.

Рылов преодолел дистанцию за 52,67 секунды, чего не хватило для победы.

Чемпионом мира в этой дисциплине стал китаец Сюй Цзяюй, замкнул тройку австралиец Митчелл Ларкин.

Плавание. Чемпионат мира. Мужчины. 100 м н/с

1. Сюй Цзяюй (Китай) — 52,43

2. Евгений Рылов (Россия) — 52,67

3. Митчелл Ларкин (Австралия) — 52,77

У женщин на дистанции 100 метров на спине победу одержала канадка Кайли Масс. Компанию на пьедестале почета ей составили австралийка Минна Атертон и американка Оливия Смолига.

Плавание. Чемпионат мира. Женщины. 100 м н/с

1. Кайли Масс (Канада) — 58,60

2. Минна Атертон (Австралия) — 58,85

3. Оливия Смолига (США) — 58,91

4. Тэйлор Рак (Канада) — 58,96

5. Кайли Маккеон (Австралия) — 59,10

6. Кэтлин Бэйкер (США) — 59,56

6. Нацуми Сакаи (Япония) — 59,56

8. Дарья Васькина (Россия) — 59,74 0