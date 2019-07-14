Бывшая биатлонистка сборной России решила сменить спортивное гражданство

Бывшая биатлонистка сборной Россиисобирается в скором времени возобновить карьеру, но рассчитывает выступать за сборную другой страны.

Якушова объявила о завершении карьеры в январе 2018 года, разругавшись с тренером Виталием Норицыным.

«Подготовка идет отлично, я теперь девушка свободная, вернулась с сыном в родные края. Так что домашние стены мне в помощь. Надеюсь, мой первый тренер Светлана Калиновская поддержит и поможет в моих начинаниях. У нас в Бородино в Красноярском крае отличный комплекс, новая тренировочная база и рабочая "роллерка".

Я много читала и училась эти два года. Анализировала свои прошлые ошибки и теперь хочу исправить.

Норицын мне не помеха. Ни перед кем себя виноватой не считаю. Я рядовой спортсмен, который высказался, потому что имею право на это. А активными тренировками я готовлюсь к переходу в другую сборную, жду решения той страны», — заявила Якушова в интервью «Спорт-Экспрессу». 0