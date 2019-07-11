Макгрегор вошел в топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей

Издание Forbes опубликовало рейтинг из ста самых высокооплачиваемых знаменитостей за 2018 год.

65-е место в списке занял экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, заработавший около 47 миллионов долларов.

По информации источника, 30 миллионов ирландец получил за бой протий Хабиба Нурмагомедова, пять миллионов заработал по контракту с Reebok, еще 12 миллионов ему принесли доходы от продаж виски Proper 12.

Первое место в рейтинге заняла певица Тейлор Свифт, заработавшая 185 миллионов долларов. Самым высокооплачиваемым спортсменом стал Лионель Месси (127 миллионов), занявший четвертое место.

Также в десятку со стороны спортсменов вошли Криштиану Роналду (шестое место, 109 миллионов), Неймар (седьмое место, 105 миллионов) и Сауль Альварес (десятое место, 94 миллиона).

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь. 0