Макгрегор вошел в топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей

Конор Макгрегор
globallookpress.com
65-е место в списке занял экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, заработавший около 47 миллионов долларов.
По информации источника, 30 миллионов ирландец получил за бой протий Хабиба Нурмагомедова, пять миллионов заработал по контракту с Reebok, еще 12 миллионов ему принесли доходы от продаж виски Proper 12.
Первое место в рейтинге заняла певица Тейлор Свифт, заработавшая 185 миллионов долларов. Самым высокооплачиваемым спортсменом стал Лионель Месси (127 миллионов), занявший четвертое место.
Также в десятку со стороны спортсменов вошли Криштиану Роналду (шестое место, 109 миллионов), Неймар (седьмое место, 105 миллионов) и Сауль Альварес (десятое место, 94 миллиона).