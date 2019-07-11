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    Макгрегор вошел в топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей

    Единоборства
    Издание Forbes опубликовало рейтинг из ста самых высокооплачиваемых знаменитостей за 2018 год.

    Конор Макгрегор
    Конор Макгрегор

    65-е место в списке занял экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, заработавший около 47 миллионов долларов.

    По информации источника, 30 миллионов ирландец получил за бой протий Хабиба Нурмагомедова, пять миллионов заработал по контракту с Reebok, еще 12 миллионов ему принесли доходы от продаж виски Proper 12.

    Первое место в рейтинге заняла певица Тейлор Свифт, заработавшая 185 миллионов долларов. Самым высокооплачиваемым спортсменом стал Лионель Месси (127 миллионов), занявший четвертое место.

    Также в десятку со стороны спортсменов вошли Криштиану Роналду (шестое место, 109 миллионов), Неймар (седьмое место, 105 миллионов) и Сауль Альварес (десятое место, 94 миллиона).

    С полным рейтингом можно ознакомиться здесь. 0

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