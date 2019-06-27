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    Сборная России завоевала еще девять медалей на Европейских играх

    Олимпизм
    В шестой соревновательный Европейских играх сборная России завоевала еще девять медалей.

    Анастасия Войнова
    Анастасия Войнова

    Золото сборной России принесли гребцы Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов в соревнованиях байдарок-четверок, Юлия Зыкова в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений, борец Абдулрашид Садулаев, а также велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева в командном спринте.

    Серебряную награду завоевала Анастасия Братчикова в вольной борьбе. Обладателями бронзы стали Полина Хорошева в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений, Ксения Курач и Олеся Ромасенко в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, а также борцы Ахмед Чакаев и Стальвира Оршуш.

    Россияне уверенно возглавляют общекомандный медальный зачет, имея на счету 72 награды (32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые). 0

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