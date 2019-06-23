Российские волейболисты обыграли команду Болгарии в матче Лиги наций

Волейболисты сборнойобыграли командув матче предварительного раунда Лиги наций.

Встреча, прошедшая в Куябе (Бразилия), завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) в пользу россиян.

В составе российской команды лучшим на площадке был Виктор Полетаев, набравший 20 очков. Вторым по результативности стал Федор Воронков с 8 баллами.

Сборная России одержала девятую победу в 11 матчах нынешнего розыгрыша турнира.

В следующем туре российская команда 23 июня сыграет со сборной Бразилии, а 28 июня проведет поединок с командой Австралии.

В финальный раунд соревнований, который пройдет с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйку финала). 0