В Bellator назвали потенциальных соперников Емельяненко

Глава Bellatorназвал имена потенциальных соперников российского бойца смешанных единоборств

Сегодня, 15 июня, стало известно, что россиянин принял решение продолжить профессиональную карьеру и подписал новое соглашение с промоушеном.

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«Джош Барнетт — определённо один из тех бойцов, которых мы предложим Фёдору. Он нормально воспринимает такой вариант, так что это вопрос времени.

Не уверен, что это будет первый бой по новому контракту, но у нас есть отличная подборка соперников, с которыми Емельяненко может встретиться.

На ум приходит также имя Куинтона Джексона», — приводит слова Кокера MMA Fighting.

41-летний Барнетт подписал контракт с Bellator в апреле 2019 года. Предыдущий поединок в смешанных единоборствах он провёл в UFC в 2016 году, победив Андрея Орловского.

40-летний экс-боец UFC Куинтон Джексон провёл последний поединок 29 сентября на турнире Bellator 206, тогда он нокаутировал Вандерлея Силву..VrezNews1 /others/2019/01/27/emelianenko1/ 0