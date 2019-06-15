ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба, Ромелу Лукаку и Антони МарсьяльТоп-6 атакующих квартетов АПЛ всех времен
  • 20:58
    • Сборная Украины выиграла молодежный ЧМ-2019
  • 22:15
    • «Наполи» согласовал с «Реалом» аренду Хамеса
  • 21:56
    • Украинец Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ
  • 21:25
    • Глушаков: Не знаю, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня
  • 20:43
    • «Спартак» заключил контракт с Понсе
    Все новости спорта

    В Bellator назвали потенциальных соперников Емельяненко

    Единоборства
    Глава Bellator Скотт Кокер назвал имена потенциальных соперников российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

    Федор Емельяненко
    Федор Емельяненко

    Сегодня, 15 июня, стало известно, что россиянин принял решение продолжить профессиональную карьеру и подписал новое соглашение с промоушеном.

    ${VrezNews1}

    «Джош Барнетт — определённо один из тех бойцов, которых мы предложим Фёдору. Он нормально воспринимает такой вариант, так что это вопрос времени.

    Не уверен, что это будет первый бой по новому контракту, но у нас есть отличная подборка соперников, с которыми Емельяненко может встретиться.

    На ум приходит также имя Куинтона Джексона», — приводит слова Кокера MMA Fighting.

    41-летний Барнетт подписал контракт с Bellator в апреле 2019 года. Предыдущий поединок в смешанных единоборствах он провёл в UFC в 2016 году, победив Андрея Орловского.

    40-летний экс-боец UFC Куинтон Джексон провёл последний поединок 29 сентября на турнире Bellator 206, тогда он нокаутировал Вандерлея Силву..VrezNews1 /others/2019/01/27/emelianenko1/ 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • Аргентина — Колумбия
  • 2.03
  • Завтра в 01:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентина — Колумбия: что случится в матче фаворитов группы B?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Порадуют ли голами сборные Аргентины и Колумбии?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Покажет ли Парагвай Катару, как играют в Латинской Америке?
  • Парагвай — Катар. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Эденский сад. Перейдя в «Реал», Азар исполнил свою мечтуРассказываем, как прошла презентация бельгийского вингера на «Сантьяго Барнабеу» Вчера в 19:400
  • 18:11
    • «Рубин» объявил о переходе футболиста «Шахтера»
  • 17:56
    • «Урал» подпишет полузащитника из чемпионата Польши
  • 17:12
    • Россия одолела Канаду в Лиге наций
    Давид Де Хеа Футбол Три варианта для Де ХеаГде окажется вратарь? 02:150
  • Экспресс дня

  • Что принесет развязка молодежного чемпионата мира?
  • 2.98
    •
  • 23:42
    • В Bellator назвали потенциальных соперников Емельяненко
  • 23:19
    • Морьентес: Черышев из тех футболистов, которых всегда хочется иметь в своей команде
  • 22:58
    • Усик отказался от чемпионского пояса IBF
    Сергей Семак Футбол Лето «Зенита»: чемпионская перестройкаВсе о подготовке к новому сезону санкт-петербургского «Зенита» Вчера в 21:320
  • 15:57
    • «Атлетико» близок к трансферу полузащитника «Реала»
  • 15:25
    • Погба запросит у «МЮ» трансфер в «Реал»
  • 15:11
    • ПСЖ может усилиться полузащитником «Лацио»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон