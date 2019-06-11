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    Шляхтин: Не знаю, приходили ли Сильнову какие-то претензии или обвинения

    Легкая атлетика Олимпизм Допинг Вокруг спорта
    Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин не стал комментировать информацию о том, что у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) возникли вопросы к олимпийскому чемпиону Пекина-2008 по прыжкам в высоту Андрею Сильнову.

    Дмитрий Шляхтин
    Дмитрий Шляхтин

    «Это персональные данные каждого атлета, которые приходят им на почту. Не готов со своей стороны говорить, что Сильнову приходили какие-то претензии или обвинения.

    Не обладаю информацией, что в его данных, она носит конфиденциальный характер. Лучше спрашивать самого Сильнова, это его персональные вещи. Сейчас все это раздувать…

    Знают только две стороны: те, кто ему это прислал и если прислал, и сам Сильнов», — сказал Шляхтин агентству «Р-Спорт».

    В настоящий момент Сильнов является первым вице-президентом ВФЛА. 0

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