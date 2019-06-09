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    Сехудо стал обладателем двух поясов UFC, победив Мораеса

    Единоборства
    В главном поединке турнира UFC 238 в Чикаго в наилегчайшем весе Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал вакантный титул в легчайшем весе.

    Генри Сехудо
    Генри Сехудо

    Бой был остановлен на последних секундах третьего раунда: Мораес перестал защищаться и рефери засчитал ему технический нокаут.

    Теперь Сехудо является обладателем уникального достижения. Он — олимпийский чемпион по вольной борьбе и обладатель двух чемпионских поясов UFC.

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