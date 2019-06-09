Сехудо стал обладателем двух поясов UFC, победив Мораеса

В главном поединке турнира UFC 238 в Чикаго в наилегчайшем весепобедили завоевал вакантный титул в легчайшем весе.

Бой был остановлен на последних секундах третьего раунда: Мораес перестал защищаться и рефери засчитал ему технический нокаут.

Теперь Сехудо является обладателем уникального достижения. Он — олимпийский чемпион по вольной борьбе и обладатель двух чемпионских поясов UFC.

Henry Cejudo, el de origen Mexicano lo volvió hacer, ya es una leyenda del MMA, Double Champs y medalla de oro, es increíble, merecido. #UFC238 pic.twitter.com/Q6oZJYAvqe — Rafa Romero (@rafuunka) 9 juni 2019

0