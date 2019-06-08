Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 12-й

Пилот «Феррари»стал победителем квалификации седьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Канады.

Второе место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, а тройку лучших замкнул ещё один пилот «Феррари» — Шарль Леклер.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал двенадцатый результат, а его напарник по команде Александер Албон стал четырнадцатым.

Гран-при Канады. Квалификация

1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.10,240

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.10,446

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.10,920

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.11,071

5. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) — 1.11,079

6. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.11,101

7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.11,324

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.11,863

9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.13,981

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.11,786

11. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.11,800

12. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.11,921

13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.12,136

14. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) — 1.12,193

15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.12,109

16. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.12,197

17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.12,230

18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.12,266

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.13,617

20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.14,393 0