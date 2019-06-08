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    Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 12-й

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации седьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Канады.

    Себастьян Феттель
    Себастьян Феттель

    Второе место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, а тройку лучших замкнул ещё один пилот «Феррари» — Шарль Леклер.

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал двенадцатый результат, а его напарник по команде Александер Албон стал четырнадцатым.

    Гран-при Канады. Квалификация

    1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.10,240
    2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.10,446
    3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.10,920
    4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.11,071
    5. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) — 1.11,079
    6. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.11,101
    7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.11,324
    8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.11,863
    9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.13,981
    10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.11,786
    11. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.11,800
    12. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.11,921
    13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.12,136
    14. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) — 1.12,193
    15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.12,109
    16. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.12,197
    17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.12,230
    18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.12,266
    19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.13,617
    20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.14,393 0

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