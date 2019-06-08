Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 12-й

Второе место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, а тройку лучших замкнул ещё один пилот «Феррари» — Шарль Леклер.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал двенадцатый результат, а его напарник по команде Александер Албон стал четырнадцатым.
Гран-при Канады. Квалификация
1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.10,240
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.10,446
3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.10,920
4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.11,071
5. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) — 1.11,079
6. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.11,101
7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.11,324
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.11,863
9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.13,981
10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.11,786
11. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.11,800
12. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.11,921
13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.12,136
14. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) — 1.12,193
15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.12,109
16. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.12,197
17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.12,230
18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.12,266
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.13,617
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.14,393 0