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    Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят — седьмой

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 6-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Монако.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Вторым стал Себастьян Феттель («Феррари»),третьим — Валттери Боттас («Мерседес»).

    Отметим, что изначально вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), но из-за штрафа в 5 секунд за небезопасный выезд с пит-стопа, когда он столкнулся с Боттасом, голландец опустился на четвертое место.

    Российский гонщик Даниил Квят («Торо Россо») занял седьмое место. Его напарник по команде Александер Албон финишировал восьмым.

    Формула-1. Гран-при Монако. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 78 кругов
    2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,602
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,162
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,537
    5. Пьер Гасли («Ред Булл») +9,946
    6. Карлос Сайнс («Макларен») +53,454
    7. Даниил Квят («Торо Россо») +54,574
    8. Александер Албон («Торо Россо») +55,200
    9. Ромен Грожан («Хаас») +1.00,894
    10. Даниэль Риккардо («Рено») +1.01,034
    11. Ландо Норрис («Макларен») +1,06,801
    12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
    13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
    14. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
    15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
    16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
    17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
    18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
    19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
    20. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал. 0

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