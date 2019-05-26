Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят — седьмой

Вторым стал Себастьян Феттель («Феррари»),третьим — Валттери Боттас («Мерседес»).
Отметим, что изначально вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), но из-за штрафа в 5 секунд за небезопасный выезд с пит-стопа, когда он столкнулся с Боттасом, голландец опустился на четвертое место.
Российский гонщик Даниил Квят («Торо Россо») занял седьмое место. Его напарник по команде Александер Албон финишировал восьмым.
Формула-1. Гран-при Монако. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 78 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,602
3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,162
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,537
5. Пьер Гасли («Ред Булл») +9,946
6. Карлос Сайнс («Макларен») +53,454
7. Даниил Квят («Торо Россо») +54,574
8. Александер Албон («Торо Россо») +55,200
9. Ромен Грожан («Хаас») +1.00,894
10. Даниэль Риккардо («Рено») +1.01,034
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,06,801
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
14. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
20. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал. 0