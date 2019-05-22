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    Макгрегор уверен в проведении еще одного поединка с Нурмагомедовым

    Единоборства
    Ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор вспомнил об инциденте, произошедшем после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года.

    Конор Макгрегор
    Конор Макгрегор

    «Бой был окончен, все закончилось. Хабиб залез на клетку и прыгнул в толпу. Он удрал, ведь именно так надо говорить о маленьких крысах. Я уважительно отношусь к нему, поздравляю, он выиграл тот матч. Но посмотрим, что случится в следующий раз. Я уверен, что у нас еще будет поединок с Нурмагомедовым, давай сделаем это снова!

    Я скромен в победе и в поражении, вне зависимости от итогового результата. В конце концов, мы говорим о спорте. Я уважаю наш спорт, в тот вечер я проиграл.

    Я видел, что Хабиб там устроил хаос, начал драться. Тогда я поднялся на ноги, поняв, что сейчас что-то будет. Тут начали бежать его братья. Я заметил одного из них, это было словно подарок на Рождество! Он был рядом, я треснул его в глаз, началась драка», — приводит слова Макгрегора Pundit Arena.

    Напомним, что российский боец, победив Макгрегора удушающим приемом в середине четвертого раунда, выпрыгнул из клетки и напал на одного из тренеров ирландца. 0

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