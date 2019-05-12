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    Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании», Квят — девятый

    Автоспорт Формула-1
    В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании Формулы-1. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Вторым финишировал его партнер по немецкой команде Валттери Боттас, третьим — Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив. Теперь на счету россиянина три очка в этом сезоне.

    Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Валттери Боттас («Мерседес»)
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    4. Себастьян Феттель («Феррари»)
    5. Шарль Леклер («Феррари»)
    6. Пьер Гасли («Ред Булл»)
    7. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    8. Карлос Сайнс («Макларен»)
    9. Даниил Квят («Торо Россо»)
    10. Ромен Грожан («Хаас»)
    11. Александер Албон («Торо Россо»)
    12. Даниэль Риккардо («Рено»)
    13. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
    15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
    16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
    17. Джордж Расселл («Уильямс»)
    18. Роберт Кубица («Уильямс»)
    19. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал
    20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал 0

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