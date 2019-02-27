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    Медведева все-таки выступит на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме

    Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав команды на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта в Сайтаме.

    Евгения Медведева
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    «По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой — 7 человек, один член совета воздержался», — говорится в сообщении на официальном сайте ФФККР.

    Ранее говорилось о том, что Медведева будет запасной.

    Состав сборной России:

    Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.
    Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.

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    • Мужчины: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда.
    Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

    Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
    Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин

    Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
    Запасные: Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов. 0

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