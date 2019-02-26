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    Биатлонистка Васильева объяснила IBU, почему пропустила три допинг-теста

    Биатлон
    Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила, почему пропустила три допинг-теста в течение последних 12 месяцев.

    Маргарита Васильева
    Маргарита Васильева
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    27-летней биатлонистке грозит дисквалификация от одного года до двух лет.

    «Так дело не пойдет, не могу молчать и держать всех в неведении. Прошу всех болельщиков успокоится. Такова доля спортсмена, мы обязаны отмечать местонахождение и ставить часовой интервал каждый день в году.

    Комиссары могут приехать в любой понравившийся им день, напряжение всего существования спортсмена в спорте. И ты обязан каждый день их ждать. Таковы правила антидопинга. Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал "дома в 7 утра", я должна была ждать комиссаров, а я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию.

    Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет, и я улетела, а утром ко мне приехали комиссары. Третий визит был, когда я улетела в Америку, я не учла часовые пояса, и ко мне приехали домой, на следующий день ко мне в Канаду приехали комиссары, но тот пропуск уже поставили.

    Мы, спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении АДАМС и менять адреса, местонахождение и время часового окна. А с нашими постоянными передвижениями и с какой скоростью мы меняем место проживание за год, сложно не ошибиться и помнить обо всем.

    Мы ведь не только об этом должны помнить, но и том, что мы кушаем, что мы пьём. У нас даже чаи не все разрешены. Сборные травы не все разрешены. Мы должны обо всем помнить. Мы не можем купить себе обычные капли в уши или в нос, если что-то заболело, мы не можем выпить таблетку от головы, не посоветовавшись с доктором. Даже обычный "колдрекс" при простуде запрещён.

    Вот такой вот казус случился со мной. Обидно, что всё так вышло. Сейчас я жду решения», — написала спортсменка в Instagram. 0

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