Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

В заявочный состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию не было внесено изменений, сообщает ТАСС.

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В него вошли те же спортсмены, что были заявлены на чемпионат Европы в Минске, включая запасных.

«После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было.

Однако нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира», — заявил глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.

Заявка на ЧЕ-2019 выглядела следующим образом:

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Евдокимова — Егор Базин. Запасные: Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

В танцах на льду у России две квоты, в остальных видах по три. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта. 0